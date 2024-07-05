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        Sosyal medya ünlüleri Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir, kazada yaralandı

        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, aralarında sosyal medya ünlüsü Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 22:28 Güncelleme: 05.07.2024 - 22:35
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        Sosyal medya ünlüleri Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir, kazada yaralandı
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        KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, aralarında sosyal medya ünlüsü Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı. 

        Kaza, saat 19.30 sıralarında Kandıra ilçesi D-605 karayolu Karasakallar mevkisinde meydana geldi. Zelal Işıl Özdemir yönetimindeki 34 KHR 023 plakalı otomobil, C.E. yönetimindeki 54 AY 884 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Zelal Işıl Özdemir ve otomobilde bulunan Enes Batur ile C.E. yönetimindeki otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zelal Işıl Özdemir ve Enes Batur kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, C.E. yönetimindeki araçta bulunan 2 kişi ise Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobillerin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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