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        Kandıra'da 2 plaj hariç denize girme yasağına devam

        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde hava ve deniz şartları nedeniyle Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda denize girmek dün, 1 gün süreli yasaklanmıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 09:56 Güncelleme: 10.08.2024 - 10:00
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        Kandıra'da 2 plaj hariç denize girme yasağına devam
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        KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde hava ve deniz şartları nedeniyle Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda denize girmek dün, 1 gün süreli yasaklanmıştı. Kaymakamlık aldığı karar doğrultusunda bugün de denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ilçe kaymakamlığı dün 1 gün süreli denize girmeyi yasakladı. Kaymakamlık olumsuz hava ve deniz şartlarının devam etmesi nedeniyle bugün de denize girmenin yasaklandığını açıkladı. İlçedeki Cebeci, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar ve Seyrek Halk Plajları’nı kapsayan yasak ile ilgili yapılan açıklamada, “Hava-deniz şartları sebebiyle 10 Ağustos Cumartesi günü Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmeleri önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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