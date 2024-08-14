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        Kandıra'da 2 günlük deniz yasağı

        KOCAELİ'ninKandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm plajlarda bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:55
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        Kandıra'da 2 günlük deniz yasağı
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        KOCAELİ'ninKandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm plajlarda bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki tüm plajlarda 14 Ağustos-15 Ağustos 2024 tarihlerinde denize girmek yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava-deniz şartları sebebiyle 14 Ağustos 2024 Çarşamba ve 15 Ağustos 2024 Perşembe günleri Kandıra İlçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

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