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        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz: Herkese hesabını soracağız

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde dün 45 hayvanın ölü bulunmasına ilişkin Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Sürecin başından sonuna kadar kurum içinde ya da dışarıda hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 09:48 Güncelleme: 12.10.2024 - 09:50
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        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz: Herkese hesabını soracağız
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde dün 45 hayvanın ölü bulunmasına ilişkin Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Sürecin başından sonuna kadar kurum içinde ya da dışarıda hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız" dedi.

        Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin bahçesindeki çöp konteynerlerda, dün 30 köpek, 14 kedi ve 1 karga ölü bulundu. Hayvanların öldüğünü öğrenen birçok hayvansever, merkeze gelerek eylem yaptı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hayvanların arasında bulunan iğne ve ilaç şişelerine delil olarak el konulurken, çöp konteynerleri üzerinde parmak izi taraması yapıldı.

        'GÖRÜNTÜ BEN DE SEYRETTİM, BEN DE ÇOK ÜZÜLDÜM'

        Hayvanların ölü bulunmasına tepki yağarken, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gece saatlerinde belediyenin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gebze'deki 40 mahallede yaklaşık 12 bin sokak hayvanı yaşadığını belirten Başkan Büyükgöz, "Burada bilinmesi gereken en önemli husus şudur. Sokak hayvanları sokaklarda sıhhi şartlarda yaşamıyorlar. Yaşadıkları birçok sağlık problemi, trafik kazaları gibi sebeplerle her gün sokaklardan onlarca cansız hayvan topluyoruz. Hayatta olan hiçbir hayvanımızı öldürmek, itlaf etmek gibi bir sürecimiz olmaz, olamaz. Görüntüleri ben de seyrettim, ben de çok üzüldüm. Sokaklardan cansız olarak toplanan, tedaviye cevap vermeyip ölen, barınağımızda gözetim altındayken hayatını kaybeden hayvanları bir yerde toplayıp, uygun usullerde gömüyoruz" dedi.

        'KURUM İÇİNDE SORUŞTURMA BAŞLATILMASI TALİMATI VERDİM'

        Zinnur Büyükgöz, "Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, rehabilitasyon merkezimize ansızın giren bir grup insanın gömülmek üzere bekletilen hayvanların cesetlerini ortaya saçması sonucu ortaya çıkmıştır. Sürecin başından sonuna kadar kurum içinde ya da dışarıda hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız. Konuyla ilgili kurum içinde soruşturma başlatılması talimatı verdim. Ayrıca Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımıza da müracaat ederek adli soruşturma başlattık. Soruşturmanın selameti açısından ilgililer açığa alındı. İnşallah en kısa zamanda soruşturmalar neticelenecek ve sorumlular gerekli cezayı alacaktır" diye konuştu.

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        Galeri

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