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        Kocaelispor – Ümraniyespor: 1-0

        STAT: Yıldız Entegre KocaeliHAKEMLER: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Kemal MaviKOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Yusuf Cihat Çelik (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 21:22 Güncelleme: 19.10.2024 - 21:25
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        Kocaelispor – Ümraniyespor: 1-0
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        STAT: Yıldız Entegre Kocaeli

        HAKEMLER: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Kemal Mavi

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Yusuf Cihat Çelik (Dk.72 Vukovic), Barış Alıcı (Dk.72 Furkan Gedik), Pedrinho (Dk.90+7 Mesut Can Tunalı), Mendes (Dk.81 Beridze), Oğulcan Çağlayan (Dk.81 Ahmet Sağat)

        ÜMRANİYESPOR: Cihan Topaloğlu - Oğuz Yıldırım (Dk. 86 Cavare), Mustafa Eser, Glumac, Furkan Apaydın, Dokanovic, Soukou (Dk. 86 Mehmet Ali Büyüksayar), Hoti (Dk.74 Atalay Babacan), Bardhi (Dk. 64 Sousa), Barış Ekincier (Dk. 64 Serkan Göksu) , Minchev

        GOL: Dk.52 Oğulcan(Kocaelispor)

        SARI KARTLAR: Ertuğrul Sağlam (Teknik Direktör), Tarkan Serbest (Kocaelispor) - Dokanovic, Oğuz Yıldırım, Minchev, Cavare (Ümraniyespor)

        1’inci Lig’in 9’uncu haftasında Kocaelispor sahasında Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti.

        1’inci Lig’in 9’uncu haftasında Kocaelispor sahasında Ümraniyespor’u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin 52’nci dakikasında Mendes, Oğuz Yıldırım’ın müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem Yiğit Arslan oyunu devam ettirdi. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Arslan, penaltı noktasını gösterdi. 57’nci dakikada atışı kullanan Oğulcan Çağlayan, topu ağlara gönderdi: 1-0. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kocaelispor sahasında Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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