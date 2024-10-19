Kocaelispor – Ümraniyespor: 1-0

1’inci Lig’in 9’uncu haftasında Kocaelispor sahasında Ümraniyespor’u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin 52’nci dakikasında Mendes, Oğuz Yıldırım’ın müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem Yiğit Arslan oyunu devam ettirdi. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Arslan, penaltı noktasını gösterdi. 57’nci dakikada atışı kullanan Oğulcan Çağlayan, topu ağlara gönderdi: 1-0. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kocaelispor sahasında Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti.

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