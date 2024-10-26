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        'Sahte' bungalov ilanı ile dolandırıcılık yapan çeteye 14 ilde eş zamanlı operasyon: 38 tutuklama

        KOCAELİ Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden ilan vererek 'Sapanca Bungalov Kiralama' adı altında dolandırıcılık yapan çeteye 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 20:15 Güncelleme: 26.10.2024 - 20:20
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        'Sahte' bungalov ilanı ile dolandırıcılık yapan çeteye 14 ilde eş zamanlı operasyon: 38 tutuklama
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        KOCAELİ Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden ilan vererek 'Sapanca Bungalov Kiralama' adı altında dolandırıcılık yapan çeteye 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 38'i tutuklandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sapanca’da bungalov kiralamak isterken dolandırılan vatandaşların şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, ülke genelinde sosyal medya platformları üzerinden sahte içeriklerin bulunduğu görseller ile Sapanca Bungalov Kiralama adı altında hesaplar açıldığı ve görselleri görerek iletişime geçen vatandaşlardan kapora bedeli veya kiralama bedellerinin tamamını aldıktan sonra, parayı şebekenin hesapçı kısmındaki şüphelilerine transfer ederek vatandaşları dolandıran çetenin üyeleri tespit edildi. 

        Sapanca’da bungalov kiralamak isteyen vatandaşları dolandıran çete üyelerini takibe alan ekipler, şüphelilerin banka hesaplarını da incelemeye aldı. Şüphelilerin hesaplarına toplam 153 milyon 256 bin 279 TL para giriş- çıkışı olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. 22 Ekim günü 14 ilde 56 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı. Başka bir suça karıştığı için cezaevinde olan 1 şüphelinin de SEGBİS üzerinden ifadesi alındı. 

        Gözaltına alınan 50 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 25 Ekim günü adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 38’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Firari konumundaki 6 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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