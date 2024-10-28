Şarampole devrilen kamyonun şoförü yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Kemer Sokak’ta meydana geldi. Necmettin T.’nin kontrolünü yitirdiği 41 ER 307 plakalı hafriyat kamyonu, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Necmettin T.'yi kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Necmettin T. ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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