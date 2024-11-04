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        Işıklı kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde ışıklı kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 21:45 Güncelleme: 04.11.2024 - 21:50
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        Işıklı kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde ışıklı kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaza saat 20.00 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi üzerindeki Sarımeşe Işıkları olarak bilinen ışıklı kavşakta meydana geldi. Sapanca Yolu Caddesi üzerinde Maşukiye yönüne giden M.T.Y. idaresindeki 41 KL 685 plakalı otomobil ile Ataevler Mahallesi'nden kavşağa katılan L.G. idaresindeki 43 AY 730 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobiller farklı yönlere savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan M.T.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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