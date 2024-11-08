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        TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kaza; 4'ü jandarma personeli 5 yaralı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde TEM Otoyolu'nda tanker, TIR ve ceza infaz kurumuna ait bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada, 4 jandarma personeli ile 1 mahkum yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 17:37 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:40
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        TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kaza; 4'ü jandarma personeli 5 yaralı
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde TEM Otoyolu'nda tanker, TIR ve ceza infaz kurumuna ait bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada, 4 jandarma personeli ile 1 mahkum yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit geçişindeki Bekirdere Viyadüğü'nde meydana geldi. Ankara yönüne gittiği sırada arızalanan 01 ANK 900 plakalı tanker, sürücüsü tarafından emniyet şeridinde durduruldu. Bu sırada arkasında olan 06 CTV 956 plakalı TIR, emniyet şeridindeki tankere çarptı. Kontrolden çıkan TIR'ın sıkıştırdığı ceza infaz kurumuna ait minibüs de refüjdeki demir bariyerler çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, ceza infaz kurumuna ait minibüs içerisinde sıkışanları kurtardı. Yaralanan 4 jandarma personeli ile 1 mahkum ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yara almayan 1 mahkum da jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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