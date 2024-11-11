Kocaelispor'dan Sakaryaspor maçı ile ilgili açıklama: Acımasızca ve alçakça fiziki saldırılarda bulunuldu

KOCAELİSPOR’dan, Sakaryaspor maçı ile ilgili yapılan açıklamada, "Ne yazık ki, müsabaka sonunda soyunma odası koridorlarında olmaması gereken akreditesiz kişiler organize bir şekilde futbolcularımız ve teknik heyetimiz başta olmak üzere kafilemiz mensuplarına acımasızca ve alçakça fiziki saldırılarda bulunmuştur. Bununla yetinmeyen kendilerine insan demeyi kendimize zül addettiğimiz birkaç kendini bilmez, müsabaka sonunda kulüp yönetim kurulu ve misafirlerimize de protokol tribünü önünde fiziki ve sözlü tacizlerde bulunmuştur" denildi.

Kocaelispor, 1'inci Lig'in 12'nci haftasında dün deplasmanda Sakaryaspor’u 1-0 mağlup etti. Gergin geçen maç sırasında ve sonrasında 2 takımın yöneticileri ve futbolcuları arasında tartışmalar yaşandı. Kocaelispor Kulübü yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün oynanan müsabakada futbolcularımız ve teknik heyetimiz başta olmak üzere; kafilemize müsabaka sonunda soyunma odası koridorlarında yapılan alçak saldırılar hakkında bu açıklamayı yapma zorunluluğu tarafımızca hasıl olmuştur. Öncelikle sahaya çok sayıda yabancı madde ve özellikle yanıcı maddelerin alınmasına müsaade eden, soyunma odası koridorlarında gerekli tedbirleri almayan, işlerini özenle yapma yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüm yetkili makamları kınıyoruz." Futbolcular ve yönetim kurulu üyelerine fiziki saldırı yapıldığının ifade edildiği açıklamada, "Müsabaka sonunda alınan galibiyete rağmen ortamı germemek adına futbolcularımız en ufak bir sevinç gösterisi yapmadan soyunma odasına yönelmiştir. Ne yazık ki, müsabaka sonunda soyunma odası koridorlarında olmaması gereken akreditesiz kişiler organize bir şekilde futbolcularımız ve teknik heyetimiz başta olmak üzere kafilemiz mensuplarına acımasızca ve alçakça fiziki saldırılarda bulunmuştur. Bununla yetinmeyen kendilerine insan demeyi kendimize zül addettiğimiz birkaç kendini bilmez, müsabaka sonunda kulüp yönetim kurulu ve misafirlerimize de protokol tribünü önünde fiziki ve sözlü tacizlerde bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı.