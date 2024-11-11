Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor'dan Sakaryaspor maçı ile ilgili açıklama: Acımasızca ve alçakça fiziki saldırılarda bulunuldu

        KOCAELİSPOR'dan, Sakaryaspor maçı ile ilgili yapılan açıklamada, "Ne yazık ki, müsabaka sonunda soyunma odası koridorlarında olmaması gereken akreditesiz kişiler organize bir şekilde futbolcularımız ve teknik heyetimiz başta olmak üzere kafilemiz mensuplarına acımasızca ve alçakça fiziki saldırılarda bulunmuştur.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 14:11 Güncelleme: 11.11.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor'dan Sakaryaspor maçı ile ilgili açıklama: Acımasızca ve alçakça fiziki saldırılarda bulunuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİSPOR’dan, Sakaryaspor maçı ile ilgili yapılan açıklamada, "Ne yazık ki, müsabaka sonunda soyunma odası koridorlarında olmaması gereken akreditesiz kişiler organize bir şekilde futbolcularımız ve teknik heyetimiz başta olmak üzere kafilemiz mensuplarına acımasızca ve alçakça fiziki saldırılarda bulunmuştur. Bununla yetinmeyen kendilerine insan demeyi kendimize zül addettiğimiz birkaç kendini bilmez, müsabaka sonunda kulüp yönetim kurulu ve misafirlerimize de protokol tribünü önünde fiziki ve sözlü tacizlerde bulunmuştur" denildi.

        Kocaelispor, 1'inci Lig'in 12'nci haftasında dün deplasmanda Sakaryaspor’u 1-0 mağlup etti. Gergin geçen maç sırasında ve sonrasında 2 takımın yöneticileri ve futbolcuları arasında tartışmalar yaşandı. Kocaelispor Kulübü yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Dün oynanan müsabakada futbolcularımız ve teknik heyetimiz başta olmak üzere; kafilemize müsabaka sonunda soyunma odası koridorlarında yapılan alçak saldırılar hakkında bu açıklamayı yapma zorunluluğu tarafımızca hasıl olmuştur. Öncelikle sahaya çok sayıda yabancı madde ve özellikle yanıcı maddelerin alınmasına müsaade eden, soyunma odası koridorlarında gerekli tedbirleri almayan, işlerini özenle yapma yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüm yetkili makamları kınıyoruz."

        Futbolcular ve yönetim kurulu üyelerine fiziki saldırı yapıldığının ifade edildiği açıklamada, "Müsabaka sonunda alınan galibiyete rağmen ortamı germemek adına futbolcularımız en ufak bir sevinç gösterisi yapmadan soyunma odasına yönelmiştir. Ne yazık ki, müsabaka sonunda soyunma odası koridorlarında olmaması gereken akreditesiz kişiler organize bir şekilde futbolcularımız ve teknik heyetimiz başta olmak üzere kafilemiz mensuplarına acımasızca ve alçakça fiziki saldırılarda bulunmuştur. Bununla yetinmeyen kendilerine insan demeyi kendimize zül addettiğimiz birkaç kendini bilmez, müsabaka sonunda kulüp yönetim kurulu ve misafirlerimize de protokol tribünü önünde fiziki ve sözlü tacizlerde bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

        Fiziki saldırıların Sakaryasporlu yöneticiler tarafından yapıldığının ifade edildiği açıklama şu ifadelerle tamamlandı:

        "Maalesef, fiziki saldırıyı başlatan kişilerin çoğu rakip takım yönetim kurulu üyeleri ve görevlileridir. Kafilemize fiziki saldırıda bulunan tüm alçaklar kulüp yetkililerimiz tarafından ivedilikle tespit edilmiş akabinde bu kişilerin Türkiye Futbol Federasyonu adına stadyumda görevli olan temsilci heyetine kimlik tespitlerinin yapılması adına havale edilmiştir. Gereğinin Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından yapılacağına dair en ufak tereddütümüz yoktur. Ağır ve sürekli bir şekilde saldırıya maruz kalan futbolcularımız Ahmet Sagat, Ahmet Oğuz, Gökhan Değirmenci, Mesut Can Tunalı, teknik heyet mensubumuz Burak Akalp ve kulüp doktorumuz Gürbey Kahveci’nin sağlık kontrolleri ve müdahaleleri müsabaka bitimiyle birlikte başlatılmıştır. Son olarak; kulübümüz bulunduğu her platformda kendine yakışanı yaptığı gibi, bundan sonra da aynı çizgiyle yoluna emin adımlarla devam edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Zirveye Osimhen damgası!
        Zirveye Osimhen damgası!
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Kazanırken gol yemiyor!
        Kazanırken gol yemiyor!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Kremlin Putin-Trump görüşmesi haberlerini yalanladı
        Kremlin Putin-Trump görüşmesi haberlerini yalanladı
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        Marmaray'da kavga
        Marmaray'da kavga
        Elazığ depremi açıklaması ve 6 ile kritik uyarı!
        Elazığ depremi açıklaması ve 6 ile kritik uyarı!
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Sağlık görevlilerini darp edip hasta formlarını çaldı!
        Sağlık görevlilerini darp edip hasta formlarını çaldı!
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        CarrefourSA Teknoloji ve Etki Merkezi Kocaeli'nde kapılarını açtı
        CarrefourSA Teknoloji ve Etki Merkezi Kocaeli'nde kapılarını açtı
        Kocaeli'de trafikte çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüphel...
        Kocaeli'de trafikte çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüphel...
        "Marmara derbisi" Kocaeli'de dev ekranda izlendi
        "Marmara derbisi" Kocaeli'de dev ekranda izlendi
        Cezaevinden izinli çıkıp eşini uykusunda boğarak öldürmüştü; tutuklandı
        Cezaevinden izinli çıkıp eşini uykusunda boğarak öldürmüştü; tutuklandı
        Kocaeli'de 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı