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        5 gündür kayıp olan babasının cansız bedenini buldu

        KOCAELİ'de 5 gündür kayıp olan demans hastası Yüksel Cuntay (90), oğlu Metin Cuntay tarafından evine 2 kilometre mesafede bir binanın yanında ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 17:03 Güncelleme: 12.11.2024 - 17:05
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        5 gündür kayıp olan babasının cansız bedenini buldu
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        KOCAELİ’de 5 gündür kayıp olan demans hastası Yüksel Cuntay (90), oğlu Metin Cuntay tarafından evine 2 kilometre mesafede bir binanın yanında ölü bulundu.

        Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1840'ıncı Sokak'taki sitede eşiyle yaşayan Yüksel Cuntay'dan, 7 Kasım'da evden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Demans hastası olan Yüksel Cuntay için oğlu Metin Cuntay, kayıp ihbarında bulundu. Kendi imkanlarıyla da aramaya devam eden Metin Cuntay, bölgedeki dükkanların güvenlik kameralarını tek tek inceleyip, babasının evden çıktıktan sonra gittiği yönü belirledi. Aynı rotada araştırma yapan Cuntay, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, bir binanın yanında babasının cansız bedenini buldu. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Yüksel Cuntay’ın cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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