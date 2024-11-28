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        Devrilen elektrik sobası evi yaktı; mahsur kalan kedi ve köpeği itfaiye kurtardı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında evde mahsur kalan kedi ve köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 18:51 Güncelleme: 28.11.2024 - 18:55
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        Devrilen elektrik sobası evi yaktı; mahsur kalan kedi ve köpeği itfaiye kurtardı
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde, elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında evde mahsur kalan kedi ve köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yangın, saat 17.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi Öğretmen Mehmet Sorgun Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Metin P.’ye ait evde elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın yıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışma ile yangını kontrol altına alıp, evde mahsur kalan kedi ve köpeği de kurtardı. Yangın nedeniyle evde hasar meydana gelirken, kedi ve köpeğin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

        Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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