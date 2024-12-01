Sofya'daki buz pateni yarışmalarından 20 madalyayla döndüler

KOCAELİ’de Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nden (THOM) 4 sporcu, Uluslararası Paten Birliği (ISU) tarafından 23-24 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen kısa kulvar sürat pateni (Short Track Danubia Series 2) yarışlarını 10’u altın olmak üzere toplam 20 madalya ile tamamladı. Türkiye'ye dönen sporcular, hedeflerini DHA'ya anlattı.

Uluslararası Paten Birliği tarafından 23-24 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Short Track Danubia Series 2 yarışları düzenlendi. Yarışmaya katılan Kocaeli Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (THOM) sporcularından Kuzey Okan (12), Duru Çuvalcı (12), Elzem Taş (14), Muhammet Doğukan Erdoğan (16) farklı kategorilerde 20 madalya ile Türkiye’ye geri döndü. Sporculardan Kuzey Okan 5 farklı kategoride katıldığı yarışların tümünde 1’inci olarak 5 altın madalya kazandı. 5 farklı kategoride yarışan Duru Çuvalcı 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya, Elzem Taş 3 altın 2 gümüş madalya, Muhammet Doğukan Erdoğan ise 1 altın 4 gümüş madalya ile yarışları tamamladı.