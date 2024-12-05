Öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtaran öğretmen: Çok ufak ama hayati bir müdahaleydi

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki bir ortaokulda nefes borusuna patlamış mısır kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtaran Türkçe Öğretmeni Ahmet Karakurt, “Yakın zamanda bakanlığımız tarafından düzenlenen ilk yardım semineri sayesinde öğrencimize gereken müdahalede bulunmaya çalıştım. Yabancı cisim boğazından çıktı. Yaptığımız müdahale çok ufak ama hayati bir müdahaleydi” dedi.

Olay, önceki gün Darıca ilçesindeki Mehmet Akif Ortaokulu’nda meydana geldi. Teneffüste kız öğrencinin nefes borusuna patlamış mısır kaçtı. Öğrenci, yaşadığı durumu yakınında bulunan Türkçe Öğretmeni Ahmet Karakurt’a belirtmeye çalıştı. Karakurt ise yaptığı ‘Heimlich’ manevrasıyla öğrencisinin nefes borusuna kaçan patlamış mısırı çıkardı. Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; boğazını tutarak merdivenlerden inen kız öğrencinin öğretmeninin yanına geldiği, öğretmenin ise yaptığı Heimlich manevrasıyla öğrencinin nefes borusuna kaçan patlamış mısırı çıkardığı anlar yer aldı.

Öğrencisinin hayatını kurtaran Öğretmen Ahmet Karakurt, yaşananları DHA’ya anlattı. Olay anında nöbetçi öğretmen olarak koridorda bulunduğunu ve o sırada öğrencinin boğazını tutarak yanına gelip boğazının tıkandığını söylediğini ifade eden Karakurt, “Yakın zamanda bakanlığımız tarafından düzenlenen ilk yardım semineri sayesinde öğrencimize gereken müdahalede bulunmaya çalıştım. Yabancı cisim boğazından çıktı. Yaptığımız müdahale çok ufak ama hayati bir müdahaleydi. Diğer öğretmenlerimizin de bu eğitimler sayesinde öğrencilerimizin hayatlarını kurtardığını görüyoruz. Ben bu eğitimlerin veliler tarafından da alınmasını, onların da aynı zamanda gereken durumlarda yapacakları uygulamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.