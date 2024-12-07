Akaryakıt istasyonunda oraklı 'gaz hortumu' kavgası: 7 yaralı

KOCAELİ'de akaryakıt istasyonu çalışanı ile müşteri arasında 'gaz hortumunun sökülmemesi' nedeniyle çıkan kavgada, 4'ü orakla olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Polis, tarafları havaya ateş açarak ayırdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddialara göre; akaryakıt istasyonu çalışanı ile otomobille istasyona gelen müşteri arasında 'gaz hortumunun sökülmemesi' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, istasyon çalışanları ve müşterinin yakınlarının da dahil olması üzerine kavgaya dönüşürken, bu sırada 4 kişi orak darbeleriyle yaralandı.