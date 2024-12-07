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        Yürüyen merdivenin 'stop' düğmesine 66 günde 466 kez 'gereksiz yere' bastılar

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesi Mimar Sinan Üst Geçidi'ndeki yürüyen merdivenlerde, 66 günde 466 kez 'stop' düğmesine basıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 17:16 Güncelleme: 07.12.2024 - 17:20
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        Yürüyen merdivenin 'stop' düğmesine 66 günde 466 kez 'gereksiz yere' bastılar
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesi Mimar Sinan Üst Geçidi'ndeki yürüyen merdivenlerde, 66 günde 466 kez ‘stop’ düğmesine basıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada acil durumlar için kullanılması gereken düğmeye bilinçli olarak basılmasının, yürüyen merdivenlerde arızaya sebebiyet verdiği belirtildi.

        Kent genelindeki yürüyen merdivenlerde yaşanan arızalar nedeniyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Enerji İzleme Programı ve Enerji İzleme Merkezi ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, teknik cihaz ve güvenlik kamera incelemesi yaptı. Bu kapsamda, Mimar Sinan Üst Geçidi'nde 66 günde 466 kez 'stop' düğmesine gereksiz yere basıldığı raporlandı. Halkın acil durdurma düğmelerine basmaları sonucu çalışmadığı anlaşılan merdivenlere ekipler tarafından ortalama 4 dakikada müdahale edildiği aktarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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