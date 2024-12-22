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        Çığda yaşamını yitiren milli judocu Emre için tören

        ERZURUM'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne 1 kilometre mesafedeki Sultan Sekisi Dağı'na takım olarak antrenman tırmanışı yaparken düşen çığda kar altında kalıp yaşamını yitiren Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın (16) cenazesi, helallik alınması için Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki evine getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 13:28 Güncelleme: 22.12.2024 - 13:30
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        Çığda yaşamını yitiren milli judocu Emre için tören
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        ERZURUM’daki Palandöken Kayak Merkezi'ne 1 kilometre mesafedeki Sultan Sekisi Dağı'na takım olarak antrenman tırmanışı yaparken düşen çığda kar altında kalıp yaşamını yitiren Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan’ın (16) cenazesi, helallik alınması için Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki evine getirildi.

        Olay, dün saat 10.30 sıralarında Erzurum’da Palandöken Kayak Merkezi’ne 1 kilometre uzaklıktaki Sultan Sekisi bölgesinde meydana geldi. Yüksek irtifa kampı için 4 gündür bölgede bulunan Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu, antrenörleri eşliğinde tırmanış antrenmanı yaparken çığ düştü. Sporculardan Emre Yazgan, ikizi Yunus Yazgan, Ali Bozkurt, Hilmi Mucik ve Berkay Aydın kar kütlesi altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan Emre Yazgan, hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Darıca Fen Lisesi öğrencisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcusu Emre Yazgan'ın cenazesi, dün 21.45 uçağıyla İstanbul’a gönderildi. Emre Yazgan’ın cenazesi buradan kara yolu ile Kocaeli’nin Gebze ilçesine getirildi.

        Emre Yazgan’ın cenazesi bugün Sultan Orhan Mahallesi 1772 Sokak’taki evinin önünde helallik alındıktan sonra cenaze namazı için İlyasbey Camisi’ne götürüldü. Genç sporcunun yakınları gözyaşlarına boğuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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