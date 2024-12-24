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        Belediye, asansöre zarar verenleri paylaştı

        KOCAELİ'de kamusal alanlarda bulunan asansörlere zarar veren kişilerin görüntüleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 20:08 Güncelleme: 24.12.2024 - 20:10
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        Belediye, asansöre zarar verenleri paylaştı
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        KOCAELİ’de kamusal alanlarda bulunan asansörlere zarar veren kişilerin görüntüleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşıldı. Görüntülerde güvenlik kamerasına sigara söndürenden, tavanını sökmeye çalışan birçok kişi yer aldı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il genelinde kamusal alanlarda kullanılan asansörlere zarar veren kişilerin görüntülerini paylaştı. Görüntülerde kimliği belirsiz kişilerin asansörün kamerasına sigara söndürdüğü, tavanını sökmeye çalıştığı, tekme attığı, lambasını söktüğü ve elektrik kutusunu söktüğü anlar yer aldı. Büyükşehir belediyesi tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ne desek bilemedik. Kendimize zarar vermekten ne zaman vazgeçeceğiz? Ortak alanlara verilen zarar milli servetimizi, emeğimizi ve geleceğimizi de yok ediyor. Birbirimizin hayatını zorlaştırarak nereye varabiliriz? Bu şehir hepimizin. Sahip çıkmak hepimizin görevi” ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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