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        Kocaeli'ye içme suyu sağlayan barajda seviye artmaya başladı

        KOCAELİ'nin su ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, son günlerde yağan yağmurun ve kar sularının etkisiyle artış göstermeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 09:44 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:50
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        Kocaeli'ye içme suyu sağlayan barajda seviye artmaya başladı
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        KOCAELİ'nin su ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, son günlerde yağan yağmurun ve kar sularının etkisiyle artış göstermeye başladı. Yağışlar öncesi yüzde 17 olan su seviyesi, son ölçümlerde yüzde 27 oldu.

        Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre; 15 Aralık Pazar günü doluluk oranı 8 milyon 819 metreküp ile yüzde 17 seviyesinde ölçüldü. Aradan geçen 2 haftada barajdaki su kapasitesi, yağmur ve kar yağışının etkisiyle yüzde 10'luk artış gösterdi. Dün yapılan ölçümlerde 14 milyon 140 metreküp su bulunan barajda doluluk oranı yüzde 27 seviyesine ulaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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