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        7'nci kattaki evlerinin penceresinden düşen Eyüp Efe, öldü

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 7'nci kattaki evlerinin penceresinden düşen Eyüp Efe Özuygur (13), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 21:08 Güncelleme: 03.01.2025 - 21:10
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        7'nci kattaki evlerinin penceresinden düşen Eyüp Efe, öldü
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 7'nci kattaki evlerinin penceresinden düşen Eyüp Efe Özuygur (13), yaşamını yitirdi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Gebze Hacıhalil Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi'nde meydana geldi. Gebze Osman Gazi Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Eyüp Efe Özuygur, iddiaya göre, yemek yedikten sonra odasına geçti. Bu sırada mutfakta bulaşık yıkayan annesi, bir süre sonra duyduğu ses nedeniyle çocuğun odasına koştu. Eyüp Efe'yi odada göremeyen anne, diğer odaları da kontrol ettikten sonra aşağıya baktı. Oğlunu zeminde hareketsiz halde gören anne, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Eyüp Efe Özuygur’u Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eyüp Efe Özuygur'un cenazesi, ikindi vaktinin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gebze Pelitli Mezarlığı’na defnedildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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