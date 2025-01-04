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        Otopark kavgasında yaralanan kardeşlerden 1'i öldü

        KOCAELİ'de komşular arasında çıkan otopark kavgasında tabancayla vurulup yaralanan Emre Öztürk (34) hayatını kaybederken, ağabeyi Muhammet Öztürk'ün (35) ise tedavisi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 11:06 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:10
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        Otopark kavgasında yaralanan kardeşlerden 1'i öldü
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        KOCAELİ'de komşular arasında çıkan otopark kavgasında tabancayla vurulup yaralanan Emre Öztürk (34) hayatını kaybederken, ağabeyi Muhammet Öztürk'ün (35) ise tedavisi sürüyor. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Olay, saat 01.30 sıralarında, Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta meydana geldi. Emre Öztürk ve yanındaki ağabeyi Muhammet Öztürk, evlerinin önünde yer bulamadıkları için otomobili sokağın karşına park etmek istedi. Bu sırada sokağın karşısındaki apartmanda oturan ve ismi öğrenilemeyen kişi, 2 kardeşe oraya park etmemelerini söyleyince taraflar arasında kavga çıktı. Emre Öztürk ve Muhammet Öztürk, komşuları tarafından tabancayla açılan ateşle yaralandı. Bu sırada Emre Öztürk kullandığı otomobille kaçmaya çalışırken aynı sokakta park halindeki 61 LD 367 plakalı kamyonete çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan kardeşleri hastaneye kaldırdı. Şüpheli ise olayın ardından kaçtı.

        Gebze'de özel bir hastanede tedaviye alınan Emre Öztürk, tüm müdahalelere rağmen, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Muhammet Öztürk'ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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