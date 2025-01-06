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        Metro çalışması sırasında delinen LPG hattıymış

        KOCAELİ'de, belediye tarafından metro inşaatı için zemin etüdü kazısı yapıldığı sırada delinen borunun doğal gaz değil, LPG hattı borusu olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 10:49 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:55
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        Metro çalışması sırasında delinen LPG hattıymış
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        KOCAELİ'de, belediye tarafından metro inşaatı için zemin etüdü kazısı yapıldığı sırada delinen borunun doğal gaz değil, LPG hattı borusu olduğu ortaya çıktı. Borunun onarımı için çalışma sürüyor.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren metro hattı için zemin etüt çalışması sırasında gaz aktarımı yapılan bir boru delindi. Ekipler, tarafından tedbir amaçlı borudaki gaz akışı kesildi. İncelemede, borunun Körfez Limanı’ndan gemilerle gelen LPG'nin gaz dolum tesislerine aktarılmak için kullanıldığı belirlendi. Borunun onarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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