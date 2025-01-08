'Dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobili, takipteki ekip otosuyla çarpıştı, 1 polis yaralandı

Kaçan sürücü M.A.D.’nin açık cezaevinden izinli çıktığı, dönmediği için de firari olarak arandığı öğrenildi. Polisin şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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