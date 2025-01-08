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        Motosiklet, TIR ile bariyer arasında sıkıştı: 2 yaralı

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesi D-130 karayolunda aynı istikamete seyir halinde olan TIR ile bariyer arasında sıkışan motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 19:45 Güncelleme: 08.01.2025 - 19:50
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        Motosiklet, TIR ile bariyer arasında sıkıştı: 2 yaralı
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        KOCAELİ’nin Başiskele ilçesi D-130 karayolunda aynı istikamete seyir halinde olan TIR ile bariyer arasında sıkışan motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi D-130 Karayolu merkez istikametinde meydana geldi. İddiaya göre K.C. idaresindeki 41 AVG 486 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan F.Ş. idaresindeki 41 R 2598 plakalı TIR ile bariyer arasına sıkıştı. Motosiklet sürücüsü K.C. ve yolcu M.M.A. yaralanırken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu sıkışan sürücü ve yolcuyu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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