Kocaeli'de silah kaçakçılığına 6 tutuklama

Körfez ilçesi D-100 yolunda 7 Ocak günü polis ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, koltukların altına gizlenmiş 17 adet tabanca ile 17 adet şarjör ele geçirildi. Olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada koltukların altına gizlenmiş 17 adet tabanca ile 17 adet şarjör ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı.

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