Dervişoğlu: 2 dil, 2 bayrak, 2 devlet istenirse biz de üzerimize düşeni yaparız (2)
ODALARIZİYARET ETTİİYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kocaeli'deki programı kapsamında Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut ile yönetimini ziyaret etti.
ODALARIZİYARET ETTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kocaeli’deki programı kapsamında Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut ile yönetimini ziyaret etti. Buradaki temaslarının ardından Dervişoğlu, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş ile bir araya geldi. Ziyarette, odanın yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.
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