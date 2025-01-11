Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Dervişoğlu: 2 dil, 2 bayrak, 2 devlet istenirse biz de üzerimize düşeni yaparız (2)

        ODALARIZİYARET ETTİİYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kocaeli'deki programı kapsamında Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut ile yönetimini ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 17:17 Güncelleme: 11.01.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dervişoğlu: 2 dil, 2 bayrak, 2 devlet istenirse biz de üzerimize düşeni yaparız (2)
        ABONE OL

        ODALARIZİYARET ETTİ

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kocaeli’deki programı kapsamında Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut ile yönetimini ziyaret etti. Buradaki temaslarının ardından Dervişoğlu, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş ile bir araya geldi. Ziyarette, odanın yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Mika yüksekten uçtu
        Mika yüksekten uçtu
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Musrati'de opsiyon freni
        Musrati'de opsiyon freni
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kocaeli'de "Yerel Yönetimler Buluşması"...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kocaeli'de "Yerel Yönetimler Buluşması"...
        Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik, Kocaeli'de anıldı
        Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik, Kocaeli'de anıldı
        Dervişoğlu: 2 dil, 2 bayrak, 2 devlet istenirse biz de üzerimize düşeni yap...
        Dervişoğlu: 2 dil, 2 bayrak, 2 devlet istenirse biz de üzerimize düşeni yap...
        Gebelikte tedavi edilmeyen depresyon, fetüsün gelişimini olumsuz etkiliyor
        Gebelikte tedavi edilmeyen depresyon, fetüsün gelişimini olumsuz etkiliyor
        Kocaeli'de silah kaçakçılığına 6 tutuklama
        Kocaeli'de silah kaçakçılığına 6 tutuklama
        Kocaeli'de durdurulan TIR'da 170 bin adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele g...
        Kocaeli'de durdurulan TIR'da 170 bin adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele g...