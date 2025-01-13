Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        DEM Parti heyeti, Yüksekdağ ile görüşmek için cezaevinde (3)

        YÜKSEKDAĞ:KATKI SUNMAYA HAZIRIZDEM Parti'nin cezaevi ziyareti sonrası eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 01:21 Güncelleme: 13.01.2025 - 01:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti heyeti, Yüksekdağ ile görüşmek için cezaevinde (3)
        ABONE OL

        YÜKSEKDAĞ:KATKI SUNMAYA HAZIRIZ

        DEM Parti’nin cezaevi ziyareti sonrası eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yaptı. Yüksekdağ, “Ülkemiz ve bölgemiz açısından hayati bir dönemden geçiyoruz. Halklarımızın barış, adalet ve demokrasiye her zamankinden çok ihtiyacı var. Tarihin bu kritik anında Öcalan’ın inisiyatif üstelenerek yol alma çabası çok değerli ve belirleyicidir. Bu çözüm çabası ve iradesinin yanında, arkasındayız. Nerede olduğumuz fark etmez. İçerde, dışarıda ya da farklı görüşlerde olabiliriz. Bu üzerimize düşen görevi yerine getirmeye engel değildir. Onurlu barış ve demokratik çözüm hareketi için üzerimize düşen sorumluluğu üstlenmeye katkı sunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

        ‘UMUYORUM Kİ BARIŞI VE KARDEŞLİĞİ BİRLİKTE KARŞILAYACAĞIZ’

        Yüksekdağ'ın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

        “Barışın öznesi doğrudan Türkiye halkları, emekçiler, özgürlük güçleri ve kadınlardır. Tam da bu nedenle bütün toplumsal dinamikler, halkların kardeşliği ve barış için inisiyatif almalıdır. Demokratik haklara, ekmeğin ve emeğin güvencesine giden yol bugün bu inisiyatifi almaktan geçiyor. Biz kadınlar, Kürt sorununda demokratik çözüm hareketinin geliştirilmesi için gereken özveri ve çabayı göstermekte tereddüt etmeyeceğiz. Bu çabaya ortak olan herkes ile dayanışma ve işbirliği içerisinde olacağız. Dileğimiz Öcalan’ın sağlıklı çalışma koşulları sağlanarak, bir barış ve çözüm odağı olarak rolünü en etkin şekilde gerçekleştirebilmesidir. Somut ve pozitif yaklaşımlar tarihsel sorunun çözümünde en belirleyici aşama olacaktır. Umuyorum ki halklarımızın baharını, barışı ve kardeşliği birlikte karşılayacağız.”

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Ahmed Şara: 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek
        Ahmed Şara: 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek
        "Galatasaray'ın Fenerbahçe ile en büyük farkı..."
        "Galatasaray'ın Fenerbahçe ile en büyük farkı..."
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Galatasaray doludizgin!
        Galatasaray doludizgin!
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Amasya'da sondaj sırasında göçük! İki işçiden acı haber
        Amasya'da sondaj sırasında göçük! İki işçiden acı haber
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 2 bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Kocaeli'de 2 bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kocaeli'de partililerle buluştu
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kocaeli'de partililerle buluştu
        DEM Parti heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret
        DEM Parti heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret
        DEM Parti heyeti, cezaevinde Yüksekdağ ile görüştü (2)
        DEM Parti heyeti, cezaevinde Yüksekdağ ile görüştü (2)
        Fındık kabuğundan kömür üretilen fabrikasında çıkan yangın, 4 saatte söndür...
        Fındık kabuğundan kömür üretilen fabrikasında çıkan yangın, 4 saatte söndür...