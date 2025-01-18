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        İzmit'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 01:56 Güncelleme: 18.01.2025 - 02:00
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        İzmit'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı’nda meydana geldi. N.A. yönetimindeki 41 ES 600 plakalı otomobil ile S.B. yönetimindeki 41 APH 805 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ters dönerken, hafif ticari araç ise devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü N.A. ve hafif ticari aracın sürücüsü S.B. ile aynı araçta bulunan Ö.B. ve A.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri
        Galeri
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