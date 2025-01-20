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        Kulübedeki baltalı cinayette 2 şüpheli adliyede (2)

        TOPRAĞAVERİLDİKocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormandaki kulübede baltayla öldürülen İsa Turgut'un cenazesi, ailesi tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Suadiye Mahallesi'ndeki evine, buradan da Suadiye Merkez Camisi'ne götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 15:06 Güncelleme: 20.01.2025 - 15:10
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        Kulübedeki baltalı cinayette 2 şüpheli adliyede (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ormandaki kulübede baltayla öldürülen İsa Turgut'un cenazesi, ailesi tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Suadiye Mahallesi'ndeki evine, buradan da Suadiye Merkez Camisi'ne götürüldü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Turgut, Suadiye Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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