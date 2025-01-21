Kulübedeki baltalı cinayette 2 şüpheli adliyede (3)

Kocaeli'ninKartepe ilçesinde ormandaki kulübede İsa Turgut’u (35) başına baltayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.C.B. ve N.B. sevk edildikleri Kocaeli Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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