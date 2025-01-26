Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Düğün salonu çıkışında 2 kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde düğün salonunda çıkan tartışmanın sokağa taşması sonucu B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 23:47 Güncelleme: 26.01.2025 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğün salonu çıkışında 2 kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde düğün salonunda çıkan tartışmanın sokağa taşması sonucu B.D. ve O.Ç.’yi tabancaya ateş ederek yaralayan B.K. tutuklandı.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Askeriye Sapağı Sokak’taki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün salonunda B.K. ile B.D. ve O.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında B.K. yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. B.D. bacağına, O.Ç. ise kasığına isabet eden kurşunla yaralandı. Polis ekipleri tarafından B.K. gözaltına alınırken, olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Hastaneye kaldırılan B.D. ve O.Ç. tedavi altına alındı.

        Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından B.K., bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        MİT Başkanı Kalın, Şam'da Şara ile bir araya geldi
        MİT Başkanı Kalın, Şam'da Şara ile bir araya geldi
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        "Artık En-Nesyri diye bir gerçek var"
        "Artık En-Nesyri diye bir gerçek var"
        ABD ile Kolombiya arasında kriz
        ABD ile Kolombiya arasında kriz
        Gol düellosunda kazanan F.Bahçe!
        Gol düellosunda kazanan F.Bahçe!
        "F.Bahçe bu oyuncularla bu sistemi oynayamaz"
        "F.Bahçe bu oyuncularla bu sistemi oynayamaz"
        Yunanistan'da 2023 yılındaki tren kazası protesto edildi
        Yunanistan'da 2023 yılındaki tren kazası protesto edildi
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Bakan Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız
        Bakan Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Gökyüzünde görsel şölen
        Gökyüzünde görsel şölen

        Benzer Haberler

        Komşu iki aile arasında odun kesme kavgası: 6 yaralı
        Komşu iki aile arasında odun kesme kavgası: 6 yaralı
        Kocaelispor-Pendikspor maçının ardından
        Kocaelispor-Pendikspor maçının ardından
        Kocaelispor - Pendikspor 3-0
        Kocaelispor - Pendikspor 3-0
        Kocaeli'de 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...
        Kocaeli'de 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...
        Kocaeli'de "Uzaktan Enerji İzleme Sistemi" ile tasarruf sağlanıyor
        Kocaeli'de "Uzaktan Enerji İzleme Sistemi" ile tasarruf sağlanıyor
        Düğün çıkışında silahlı kavga; 2 yaralı
        Düğün çıkışında silahlı kavga; 2 yaralı