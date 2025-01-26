Düğün salonu çıkışında 2 kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde düğün salonunda çıkan tartışmanın sokağa taşması sonucu B.
KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde düğün salonunda çıkan tartışmanın sokağa taşması sonucu B.D. ve O.Ç.’yi tabancaya ateş ederek yaralayan B.K. tutuklandı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Askeriye Sapağı Sokak’taki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün salonunda B.K. ile B.D. ve O.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında B.K. yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. B.D. bacağına, O.Ç. ise kasığına isabet eden kurşunla yaralandı. Polis ekipleri tarafından B.K. gözaltına alınırken, olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Hastaneye kaldırılan B.D. ve O.Ç. tedavi altına alındı.
Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından B.K., bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.