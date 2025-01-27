TEM'de, yol ayrımında otomobil bariyere çarptı: 1'i ağır, 4 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun İzmit Batı Gişeleri yol ayrımında meydana geldi. Ankara yönüne giden İ.V.A. yönetimindeki 01 DM 700 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarptı. Otomobil, yerinden sökülen bariyerin altına girdi. Kazada, aynı aileden sürücü İ.V.A. ile yanındaki M.A., D.A. ve E.A. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü İ.V.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.