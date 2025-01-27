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        TEM'de, yol ayrımında otomobil bariyere çarptı: 1'i ağır, 4 yaralı

        KOCAELİ'de TEM Otoyolu'nda yol ayrımında bariyere çarpan otomobildeki aynı aileden 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:49 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:49
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        TEM'de, yol ayrımında otomobil bariyere çarptı: 1'i ağır, 4 yaralı
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        KOCAELİ’de TEM Otoyolu’nda yol ayrımında bariyere çarpan otomobildeki aynı aileden 1’i ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun İzmit Batı Gişeleri yol ayrımında meydana geldi. Ankara yönüne giden İ.V.A. yönetimindeki 01 DM 700 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarptı. Otomobil, yerinden sökülen bariyerin altına girdi. Kazada, aynı aileden sürücü İ.V.A. ile yanındaki M.A., D.A. ve E.A. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü İ.V.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        İtfaiye ekipleri kaza yapan otomobilde yangın ihtimaline karşı soğutma çalışması yaptı. Otomobilin kopan kaputunun yol kenarına savurulduğu görüldü.

        Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlandı. Kazaya karışan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

        Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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