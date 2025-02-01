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        Eski eşi tarafından cadde ortasında bıçaklanan Tuğba, ağır yaralandı

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Tuğba H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 16:54 Güncelleme: 01.02.2025 - 17:00
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        Eski eşi tarafından cadde ortasında bıçaklanan Tuğba, ağır yaralandı
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        KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde Tuğba H. (29), cadde ortasında boşandığı Tuncay A. (37) tarafından defalarca bıçaklandı. Tuğba H. hastanede tedaviye alınırken, şüpheli ise vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilip gelen polise teslim edildi.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi’nde meydana geldi. Tuncay A. ile yakın zamanda boşandığı Tuğba H. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Tuncay A., Tuğba H.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Mahalleli, müdahale edip, Tuncay A.’yı etkisiz hale getirirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tuğba H., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuğba H.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Gözaltına alınan Tuncay A., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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