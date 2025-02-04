Kocaeli'de, bariyere çarpan motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Kaza, 2 Şubat Pazar günü D-130 yolunda Ulaşlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yalova istikametine seyir halinde olan İbrahim Durmuş yönetimindeki 41 AYB 107 plakalı motosiklet, sürücüsünün virajda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu düşüp, sürüklenerek yol kenarındaki bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İbrahim Durmuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İbrahim Durmuş'un cenazesi ailesi tarafından alınarak bugün Başiskele ilçesindeki Kullar Merkez Camisi'ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası İbrahim Durmuş toprağa verildi.

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