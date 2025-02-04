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        Kocaeli'de, bariyere çarpan motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde İbrahim Durmuş'un (22) virajda devrilen motosikletten düşüp, sürüklenerek yol kenarındaki bariyere çarparak hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 21:20 Güncelleme: 04.02.2025 - 21:25
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        Kocaeli'de, bariyere çarpan motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
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        KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde İbrahim Durmuş’un (22) virajda devrilen motosikletten düşüp, sürüklenerek yol kenarındaki bariyere çarparak hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 2 Şubat Pazar günü D-130 yolunda Ulaşlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yalova istikametine seyir halinde olan İbrahim Durmuş yönetimindeki 41 AYB 107 plakalı motosiklet, sürücüsünün virajda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu düşüp, sürüklenerek yol kenarındaki bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İbrahim Durmuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İbrahim Durmuş'un cenazesi ailesi tarafından alınarak bugün Başiskele ilçesindeki Kullar Merkez Camisi'ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası İbrahim Durmuş toprağa verildi.

        KAZA ANI KAMERADA

        Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde; virajı döndüğü sırada sürücünün motosikletin kontrolünü yitirerek düştüğü, sürüklenerek yol kenarındaki bariyere çarptığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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