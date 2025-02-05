'6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölge, sismik tehlike açısından en güvenli bölgelerden oldu'

KOCAELİ Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Irmak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine ilişkin, “Son 100 yılda meydana gelen en büyük kıtasal ölçekteki deprem çifti olarak isimlendiriyoruz. Yakın zamanda aynı bölgede benzer büyüklükte deprem olmasını beklemiyoruz. Süre vermek çok zor ama önümüzdeki birkaç on yıl boyunca belki de daha uzun bir süre bu kadar büyük depremler yaşanmayacak. O bölge sismik tehlike açısından ülkemizde en güvenli bölgelerden bir tanesi oldu” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 11 ilde büyük yıkım yaşandı, resmi rakamlara göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti; 107 bin 213 kişi yaralandı. ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremin 2'nci yıl dönümünde KOÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Irmak, bölgedeki riskler ve afet bilinci konusunda Demirören Haber Ajansı’na