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        Enkaz altında verdiği sözü tuttu; kendini kurtaran itfaiyecilerle kahve içti

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlere Hatay'ın Antakya ilçesinde misafirliğe gittiği kardeşinin evinde yakalanan, binanın yıkılması sonucu 5 gün enkaz altında kalan Züleyha Beyaz (49) Kocaeli İtfaiyesi tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:36 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:40
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        Enkaz altında verdiği sözü tuttu; kendini kurtaran itfaiyecilerle kahve içti
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlere Hatay’ın Antakya ilçesinde misafirliğe gittiği kardeşinin evinde yakalanan, binanın yıkılması sonucu 5 gün enkaz altında kalan Züleyha Beyaz (49) Kocaeli İtfaiyesi tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmasını gerçekleştiren itfaiyeciler İsmail Mutlu (49) ve Serdar Bayar ‘a (48) kahve sözü veren Beyaz, bu sözünü depremin 2’nci yıl dönümünde gerçekleştirdi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 11 ilde büyük yıkım yaşandı, resmi rakamlara göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan Züleyha Beyaz, Cebrail Mahallesi’nde misafirlik için gittiği kardeşinin evinde depreme yakalandı. Binanın çökmesiyle Beyaz, tavan ile zemin arasında sıkıştı. Arama kurtarma çalışmalarına desteğe gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli İsmail Mutlu ve Serdar Bayar tarafından Züleyha Beyaz, 5’inci günün sabahına karşı 15 saatlik çalışmayla enkazdan kurtarıldı. Depremde kızı, annesi, kardeşi ve 2 yeğeni yaşamını yitiren Züleyha Beyaz, sol bacağını da kaybetti.

        ENKAZ ALTINDA KAHVE SÖZÜ VERDİ

        Kurtarma çalışmaları sırasında Züleyha Beyaz, enkazdan çıkarılması halinde kurtarma çalışmasını gerçekleştiren İsmail Mutlu ve Serdar Bayar’a kahve yapacağının sözünü verdi. ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerin 2'nci yıl dönümünde, itfaiye teşkilatından emekli olan İsmail Mutlu ve Serdar Bayar, Hatay’ın Antakya ilçesinde Züleyha Beyaz’ı evinde ziyaret ederek kahve içti.

        BELEDİYE BAŞKANINDAN AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE İSTEĞİ

        Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın cep telefonu aracılığıyla Züleyha Beyaz ile görüşme gerçekleştirdi. İyi dileklerini ileten Büyükakın, Züleyha Beyaz’ın akülü tekerlekli sandalye isteğini yerine getireceğini belirtti.

        ‘ONLARIN HAKKI BİR FİNCAN KAHVE İLE ÖDENMEZ’

        Depremin kardeşlik bilincini pekiştirdiğini söyleyen Zülayha Beyaz, “Kocaeli İtfaiyesi’nden Allah razı olsun. Yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum. Çok mutluyum kahve sözüm vardı. Kahvemi de ikram ettim, afiyet olsun. Onların hakkı bir fincan kahve ile ödenmez. Ömür boyu kahve de yapsam haklarını ödeyemem. Sesleri hiç unutamıyorum. ‘Seni kurtarmadan gitmeyeceğiz’ sesini ömür boyu unutamam. Beni enkazdan çıkarmadan bırakmadılar. Onlar beni karanlıkta bırakmadı bende onları yüreğimde ölene kadar bırakmayacağım. Hatay yıkılmadı küllerinden doğdu. Biliyorum ki bizimle birlikte ağlayanlar, bizimle birlikte ayağa kalktı. Başta Tahir Büyükakın olmak üzere Kocaeli ekibi bize ellerini değil yüreğini açtı. O gün kurtarma ekibine ‘siz beni kurtarın enkazdan çıkartın, bende size ellerimle kahve yapacağım’ dedim. Kahveyi içtik, afiyet olsun. Beni enkazda bırakmadılar bugün sofrada kahramanlarım var. Kahramanlarımın emeği ne kahve ne yemek ile ödenmez. Ben hayatı Kocaeli kahramanlarından yeniden öğrendim. Bize güven seni bırakmayacağız dediler ve sözlerini tuttular” ifadelerini kullandı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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