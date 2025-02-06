Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle skuter ve motosikletlerin trafiği çıkışı yasaklandı (2)

EĞİTİMEKAR ENGELİ

Kocaeli’de etkili olan kar nedeniyle il genelinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kocaeli il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle; 07 Şubat 2025 Cuma günü, İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime (1) bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) (1) bir gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün de il genelinde eğitim- öğretim yapılmamıştı.