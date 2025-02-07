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        Takıntılı eski erkek arkadaşının öldürdüğü Gülhan'ın kız kardeşi: Adaletin sağlanmasını istiyoruz

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde evlenmesini takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşı Gülhan Esen'i (25) tabancayla vurarak öldüren Muhammed Tarhan'ın (29) tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması raporlardaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 17:30 Güncelleme: 07.02.2025 - 17:35
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        Takıntılı eski erkek arkadaşının öldürdüğü Gülhan'ın kız kardeşi: Adaletin sağlanmasını istiyoruz
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        KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde evlenmesini takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşı Gülhan Esen'i (25) tabancayla vurarak öldüren Muhammed Tarhan’ın (29) tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması raporlardaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Esen’in yakınları duruşmanın ertelenmesine tepki gösterirken, Gülhan Esen’in kız kardeşi Rabia Albayrak, “Biz adalete güvenmek ve adaletin sağlanmasını istiyoruz” dedi.

        Olay, 16 Mart'ta saat 07.00 sıralarında, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan 7 aylık evli Gülhan Esen, takıntılı eski erkek arkadaşı Muhammed Tarhan tarafından tabancayla vuruldu. Gülhan Esen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Tarhan, olaydan 6 gün sonra saklandığı kömürlükte yakalandı. Tutuklanan Muhammed Tarhan hakkında ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında Tarhan, Gülhan Esen’in evlenmesini kabullenemediğini söyledi.

        Olayla ilgili davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Gebze Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma, mahkeme raporlarındaki eksikliklerin giderilmesi için nisan ayına ertelendi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        Duruşmanın ertelenmesi Gülhan Esen’in yakınları ve iş arkadaşları tarafından adliye önünde protesto edildi. Alkışlar eşliğinde ‘Gülhan için adalet’ sloganları atıldı. Esen’in ailesinin avukatı Fırat Can Güngör yaptığı açıklamada, “Bir an önce adaletin sağlanmasını istiyoruz. Umuyorum nisan ayında Gülhan için adaleti burada yine hep beraber sağlayacağız” diye konuştu.

        'BİR YUVAYI DAĞITTILAR'

        Havva Duran ise yeğeninin 7 kurşunla öldürüldüğünü belirterek, “Kapısının önünde 7 kurşunla öldürüldü. Neyi araştırıyorlar? Gülhan evliydi, eşiyle birbirlerini çok seviyorlardı, hiçbir sorunları yoktu. Çocuk işe gitmek için evden çıktı ve o eve bir daha giremedi, yaşayan eşi de yaşarken o eve giremedi. Bir yuvayı dağıttılar” ifadelerini kullandı.

        ‘ADALETİN SAĞLANMASINI İSTİYORUZ’

        Esen’in kız kardeşi Rabia Albayrak ise, Muhammed Tarhan’ın ablasına takıntılı olduğunu ifade ederek, “Biz adalete güvenmek ve adaletin sağlanmasını istiyoruz. Canımız çok yanıyor. Şu anda belki de bizim bilmediğimiz yerlerde yine kadınlar öldürülüyor. Bunun önüne geçilmesini istiyorum. Caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Lütfen artık bir şeyler yapılsın’’ dedi.

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