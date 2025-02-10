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        Temizlik yaparken fenalaştı, hastanede öldü

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde evde temizlik yaparken fenalaşan Yener Uzun (46), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 15:55 Güncelleme: 10.02.2025 - 16:00
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        Temizlik yaparken fenalaştı, hastanede öldü
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde evde temizlik yaparken fenalaşan Yener Uzun (46), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Olay, sabah saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli olduktan sonra bir firmanın temizlik malzemeleri bölümünde çalışan Yener Uzun, kendi evinde temizlik yaparken fenalaştı. Uzun'un fenalaştığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Yener Uzun, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Uzun, burada kurtarılamadı. Uzun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        Uzun'un temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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