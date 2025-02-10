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        Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişişinde kar yağışı

        KOCAELİ'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 09:14 Güncelleme: 10.02.2025 - 09:20
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        Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişişinde kar yağışı
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        KOCAELİ’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’nda Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Kentte sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’nda hazırda bekleyen Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Kar örtüsü yolda tutmazken, yeşil alanlar beyaza büründü. Bölgede aralıklarla kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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