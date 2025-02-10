Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişişinde kar yağışı
KOCAELİ'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
KOCAELİ’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’nda Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Kentte sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’nda hazırda bekleyen Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Kar örtüsü yolda tutmazken, yeşil alanlar beyaza büründü. Bölgede aralıklarla kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
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