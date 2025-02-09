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        Kartepe Kayak Merkezi yolunda kar ve kazalar nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 21:27 Güncelleme: 09.02.2025 - 21:30
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        Kartepe Kayak Merkezi yolunda kar ve kazalar nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu
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        KOCAELİ’nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Kayak merkezine giden yolda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları ve kış lastiği takmayan sürücüler nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

        Samanlı Dağları'nın 1640 metre zirvesindeki Kartepe Kayak Merkezi, hafta sonu günübirlik tatilciler nedeniyle yoğunluk yaşandı. Kayak merkezi yolunda meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve kış lastiği takmayan sürücüler nedeniyle trafik akışı iki yönde de durdu. Bölgede uzun araç kuyruğu oluşurken, sürücüler ve yakınları araçlardan dışarıya çıktı. Jandarma ekipleri bölgeye araç girişini kapatırken, trafiğin normal seyrine dönmesi için çalışma başlattı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve kar küreme ile tuzlama çalışmalarının ardından yaklaşık 4 saat sonra, yol trafiğe açıldı. Zirveden araçlar dönüş yolculuğuna geçerken, bölgeye araç girişine izin verilmiyor.

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