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        Kartepe'den kısa kısa

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" kapsamında Kartepe Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 13:24 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:45
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        Kartepe'den kısa kısa
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" kapsamında Kartepe Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.​​​​​​​

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, işbirliği protokolünü Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu imza altına aldı.

        Kocaman, protokol kapsamında çiftlerin evliliğe daha sağlam temel atabilmeleri için etkinlik ve eğitim programlarını ortaklaşa hayata geçireceklerini söyledi.

        Tüylüoğlu da programın sadece dünyaevine girmeye hazırlanan çiftlere değil, aynı zamanda bu konuda bilinçlenmek isteyen tüm vatandaşlara yönelik hizmet sunacağını kaydetti.

        Çiftlerin program sayesinde birbirini daha iyi tanıma fırsatı bulacağını vurgulayan Tüylüoğlu, "Aynı zamanda gerçekçi beklentiler oluşturmalarını, etkili iletişim becerileri geliştirmelerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla başa çıkmayı öğrenmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Böylece evliliklerinin sağlam ve sağlıklı temel üzerinde başlaması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

        - Kartepe'de zabıta fırınları denetlendi

        Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, özellikle ekmek hamur terazilerinin uygunluk kontrolleri yapıldı.

        Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, ilçe genelinde denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, fırınların ardından diğer meslek gruplarında denetimlere devam edeceklerini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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