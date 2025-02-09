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        Kartepe'de hafta sonu yoğunluğu

        Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de, yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 20:35 Güncelleme: 09.02.2025 - 20:35
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        Kartepe'de hafta sonu yoğunluğu
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        Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de, yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

        Hafta içi yağan karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar Kartepe'ye akın etti.

        Kış lastiği olmadığı için yolda kalan ve hatalı park edilen araçlar ile maddi hasarlı kazalar nedeniyle zirveye ulaşımı sağlayan yolda uzun kuyruklar oluştu.

        Yoğun sisin etkili olduğu bölgede jandarma ekipleri bir süre araç girişine izin vermezken ekiplerin yolu açık tutmak için çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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