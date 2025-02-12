Kocaeli'de kar yağışı

KOCAELİ'de sabah saatlerinde başlayan yağmur ve kar yağışı etkisini artırırken, valilik vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

Kocaeli'de sabah saatlerinde başlayan yağmur ve kar yağışı, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, belediye ve Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kocaeli Valiliği, yağışların öğleden sonra etkisini artıracağını duyurdu. Açıklamada, "12 Şubat Çarşamba öğle saatlerinden sonra il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir. Yağışların akşam saatlerinde örtü bırakması ve soğuk havanın etkisiyle buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Meydana gelebilecek; ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.