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        Metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın, kontrollü olarak 2 gündür sürüyor

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, metro çalışması kapsamında yerin 47 metre altındaki sondaj çalışması sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın, yaklaşık 2 gündür kontrollü olarak devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:10
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        Metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın, kontrollü olarak 2 gündür sürüyor
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        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, metro çalışması kapsamında yerin 47 metre altındaki sondaj çalışması sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın, yaklaşık 2 gündür kontrollü olarak devam ediyor.

        Olay, 17 Şubat’ta saat 14.00 sıralarında Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak ile Ulus Caddesi kesişimindeki arazide meydana geldi. Metro projesi kapsamında yerin 47 metre altında yapılan sondaj çalışması sırasında yangın çıktı. İşçilerin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), sağlık ve doğal gaz dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Şerit çeken ve demir bariyerle yangının çevresine girişleri kapatan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada yaşanan parlamada yüzünden hafif şekilde yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        YANGIN KONTROLLÜ OLARAK SÖNDÜRÜLDÜ, NUMUNE ALINDI, YENİDEN YAKILDI

        Yangın devam ederken dün, doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri, sokaktaki çalışmalarında hanelere giden gaz akışını kısa süreliğine durdurdu. Gaz akışının kesilmesine rağmen yangının sürdüğünü gören ekipler durumu yetkililere bildirdi. Aynı gün bölgeye, AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekiplerinin yanı sıra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) uzman ekipleri geldi. İtfaiyeciler, 26'ncı saatte yangın battaniyesiyle yangını kontrollü olarak söndürürken; AFAD, TPAO, TÜBİTAK ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri tarafından hem numuneler alındı, hem de ölçümler yapıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri, gazı yeniden kontrollü olarak alevlendirdi.

        'YANMANIN BİRKAÇ GÜN DAHA DEVAM EDEBİLECECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

        AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, konuyla ilgili dünkü açıklamasında sonuçlar ve yanmanın süresine de ilişkin bilgi vererek, "İlk tespitlerimiz metan gazı olduğu. Tabii ki TÜBİTAK ve TPAO'nun yapacağı çalışma neticesinde de gaz analizleri gerekli olan şekliyle beraber yapılmış olacak. Sonuçlar, 1-2 gün içerisinde çıkar diye düşünüyoruz. Yanmanın da birkaç gün daha devam edebileceğini düşünüyoruz. Uzarsa da burada beklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        AFAD ÇALIŞMA YAPTI

        Yangının 2'nci günde de devam ettiği görüldü. Cadde ve sokağın giriş-çıkışlarına izin verilmezken; AFAD ekipleri kanalizasyonlarda gaz olup olmadığına dair çalışma yaptı ve herhangi bir gaz sızıntısına rastlanmadığı bildirildi. İtfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekiplerinin bölgede bekleyişleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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