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        Kocaeli'de jandarma aracı şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

        KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan jandarma trafik aracı, yaklaşık 15 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 20:58 Güncelleme: 19.02.2025 - 21:00
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        Kocaeli'de jandarma aracı şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
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        KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan jandarma trafik aracı, yaklaşık 15 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada 2 jandarma personeli yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Karamürsel ilçesine bağlı kırsal Oluklu Mahallesi, Aşıklar Tepesi mevkisinde meydana geldi. Jandarma trafik aracı, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten yuvarlanan araçta bulunan jandarma personeli F.K. ile O.S. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kar nedeniyle ekipler bir süre bölgeye ulaşmakta güçlük yaşadı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan O.S. hastaneye kaldırılırken, hafif şekilde yaralanan F.K. ise ambulansta tedavi edildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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