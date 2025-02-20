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        100 bin adet sahte şampuan ele geçirildi

        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, bilinen bir markaya ait kutulara konulduğu tespit edilen 100 bin sahte şampuan ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 17:36 Güncelleme: 20.02.2025 - 17:42
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        100 bin adet sahte şampuan ele geçirildi
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        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, bilinen bir markaya ait kutulara konulduğu tespit edilen 100 bin sahte şampuan ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilovası ilçesinde fabrikada bilinen bir markaya ait kutulara kendi ürettikleri sahte şampuanın konulduğunu tespit etti. Ekiplerin fabrikaya düzenlediği operasyonda, bilinen markanın kutularına doldurulmuş ve ambalajlanmış halde 100 bin sahte şampuan ve 60 bin aynı markaya ait şampuan kutusu ele geçirdi. Aramalarda 70 bin de şampuan kapağı ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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