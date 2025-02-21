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        Sondaj sırasında çıkan yangın, 4 gündür aynı seviyede devam ediyor

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde metro projesi kapsamında 4 gün önce sondaj çalışması sırasında çıkan yangın, sabaha kadar etkili olan kar ve sağanak yağışa rağmen sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:44 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:50
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        Sondaj sırasında çıkan yangın, 4 gündür aynı seviyede devam ediyor
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        KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde metro projesi kapsamında 4 gün önce sondaj çalışması sırasında çıkan yangın, sabaha kadar etkili olan kar ve sağanak yağışa rağmen sürüyor.

        Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak ile Ulus Caddesi kesişimindeki arazide 17 Şubat günü, metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında 47 metre derinliğe inildiğinde yangın çıktı. Ekipler bölgede önlem alırken, yangın 4 gündür sürüyor. Yangının, il genelinde sabaha kadar etkili olan kar yağışı ve sağanağa rağmen aynı seviyede devam ettiği görüldü.

        Metan gazı kaynaklı olduğu değerlendirilen yangının 2'nci gününde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) uzman ekipleri tarafından alınan numunelerin sonuçları henüz açıklanmadı. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), polis ve belediye zabıta ekipleri 7/24 esasına dayalı bekleyişlerini sürdürüyor.

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