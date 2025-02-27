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        Banyoda bir anda dökülen fayanslar panik yarattı; 5 katlı bina tahliye edildi

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 5 katlı binanın 2'nci katında bulunan dairenin banyo kısmındaki fayansların aniden düşmesi nedeniyle apartmandaki 20 kişi tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 01:46 Güncelleme: 27.02.2025 - 01:50
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        Banyoda bir anda dökülen fayanslar panik yarattı; 5 katlı bina tahliye edildi
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        KOCAELİ’nin Derince ilçesinde, 5 katlı binanın 2’nci katında bulunan dairenin banyo kısmındaki fayansların aniden düşmesi nedeniyle apartmandaki 20 kişi tahliye edildi. Yapılan incelemede, binanın taşıyıcı sistemlerinde hasar olmadığı, taşıyıcı olmayan sistemde ise onarılabilecek düzeyde hasar olduğunun tespit edilmesi üzerine vatandaşlar evlerine geri döndü.

        Olay, saat 22.30 sıralarında Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi, Çenesuyu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. 2’nci katta bulunan bir evin banyo kısmında bulunan bazı fayansların aniden düşmesinin ardından dairede oturan kişi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatırken, 20 kişinin yaşadığı bina tahliye edildi. AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri dairede, binada ve çevresinde yaptığı incelemede binanın taşıyıcı sistemlerinde hasar olmadığını, taşıyıcı olmayan sistemde onarılabilir düzeyde hasar olduğunu tespit etti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren incelemenin ardından bina sakinleri yeniden evlerine döndü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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