Babacan: Vatandaşlarımızın provokatif, kötü niyetli insanların, örgütlerin hareketlerine dikkat etmeleri gerekir

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası başlayan protestolar ile ilgili, “Gayet iyi niyetle, demokrasi, hukuk, adalet için gösteri yapan, yollarda, sokaklarda, meydanlarda olan vatandaşlarımızın, gençlerimizin de bu tür provokatif, kötü niyetli insanların, örgütlerin hareketlerine dikkat etmeleri gerekir” dedi.

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan partisinin Kocaeli il binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda Babacan’ın yanı sıra genel başkan yardımcıları, İl Başkanı Yunus Katı ve partililer hazır bulundu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Babacan, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Öyle bir dönemdeyiz ki, aslında şöyle bakacak olursak son 1-2 yıldır bazı konularda ufak ufak umutlar yeşermeye başlamıştı. Yani bakıyorduk, acaba Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler yeniden bir raya girer mi diye veya Suriye'deki son gelişmeler Türkiye'yle ilgili önemli bir fırsat oluşturur mu diye. Özellikle bu terörsüz Türkiye hedefiyle 1 Ekim’de başlayan süreç acaba netice alır mı diye. Türkiye’de 2 yıldır bir ekonomik model uygulanıyor. Yüksek vergi ve yüksek faizle milyonlarca insanın fedakarlıkta bulunduğu bir model. Bu ızdırabın, bu fedakarlığın sonunda acaba enflasyonda bir düşme olur mu diye. Fakat öyle bir hale geldi ki ülkemiz, şu son 3 gündür yaşadıklarımız gerçekten bir anda Türkiye'de şartların nasıl değişebileceğini, bir anda kazanımların nasıl kaybedilebileceğini ve bir anda ülkenin nasıl bir kötü iklime düşebileceğini bizlere gösterdi” dedi.

‘BAŞKA ÜLKELERDE DE OLMUYOR, TÜRKİYE’DE DE OLMAZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eleştirilerde bulunan Babacan, “Bu kardeşinize yetkiyi verin; Enflasyon da faiz de nasıl düşecek gösteririm’ diyordu; ne oldu? Kurumların daha güçlü olduğu ve daha itibarlı kurumlarla Türkiye'nin kural bazlı bir yönetimle yönetildiği döneme göre Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldikten sonra son 7 yıldır her alanda kaybediyor. Maalesef, her alanda sorunlarımız büyüyor. Bir ülkenin gücü ancak kurumlarının gücüyle var, hukukla, adaletle olur. Bir kişi ‘Gücü toplayayım elimde; bak bu ülke nasıl güçleniyor’ dedi. Olmadı. Başka ülkelerde de olmuyor; Türkiye'de de olmaz. Onun için bundan sonra hedef mutlaka Türkiye'de daha yüksek demokrasi, tam bir hukuk devleti, temel hak ve özgürlüklerini doyasıya yaşandığı ve ekonomide de rasyonel bir yönetimin hakim olduğu bir Türkiye. Hedefimiz bu olmalı. Bu olmadığı takdirde ülke daha çok badireler yaşar; daha çok sıkıntılar yaşar. Mesele A partisi, B partisi, C partisi, şu siyasetçi, bu siyasetçi değil. Mesele Türkiye meselesi” diye konuştu.