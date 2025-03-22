Babacan: Vatandaşlarımızın provokatif, kötü niyetli insanların, örgütlerin hareketlerine dikkat etmeleri gerekir
DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan protestolar ile ilgili, "Gayet iyi niyetle, demokrasi, hukuk, adalet için gösteri yapan, yollarda, sokaklarda, meydanlarda olan vatandaşlarımızın, gençlerimizin de bu tür provokatif, kötü niyetli insanların, örgütlerin hareketlerine dikkat etmeleri gerekir" dedi.
DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası başlayan protestolar ile ilgili, “Gayet iyi niyetle, demokrasi, hukuk, adalet için gösteri yapan, yollarda, sokaklarda, meydanlarda olan vatandaşlarımızın, gençlerimizin de bu tür provokatif, kötü niyetli insanların, örgütlerin hareketlerine dikkat etmeleri gerekir” dedi.
DEVA Genel Başkanı Ali Babacan partisinin Kocaeli il binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda Babacan’ın yanı sıra genel başkan yardımcıları, İl Başkanı Yunus Katı ve partililer hazır bulundu.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Babacan, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Öyle bir dönemdeyiz ki, aslında şöyle bakacak olursak son 1-2 yıldır bazı konularda ufak ufak umutlar yeşermeye başlamıştı. Yani bakıyorduk, acaba Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler yeniden bir raya girer mi diye veya Suriye'deki son gelişmeler Türkiye'yle ilgili önemli bir fırsat oluşturur mu diye. Özellikle bu terörsüz Türkiye hedefiyle 1 Ekim’de başlayan süreç acaba netice alır mı diye. Türkiye’de 2 yıldır bir ekonomik model uygulanıyor. Yüksek vergi ve yüksek faizle milyonlarca insanın fedakarlıkta bulunduğu bir model. Bu ızdırabın, bu fedakarlığın sonunda acaba enflasyonda bir düşme olur mu diye. Fakat öyle bir hale geldi ki ülkemiz, şu son 3 gündür yaşadıklarımız gerçekten bir anda Türkiye'de şartların nasıl değişebileceğini, bir anda kazanımların nasıl kaybedilebileceğini ve bir anda ülkenin nasıl bir kötü iklime düşebileceğini bizlere gösterdi” dedi.
‘BAŞKA ÜLKELERDE DE OLMUYOR, TÜRKİYE’DE DE OLMAZ’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eleştirilerde bulunan Babacan, “Bu kardeşinize yetkiyi verin; Enflasyon da faiz de nasıl düşecek gösteririm’ diyordu; ne oldu? Kurumların daha güçlü olduğu ve daha itibarlı kurumlarla Türkiye'nin kural bazlı bir yönetimle yönetildiği döneme göre Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldikten sonra son 7 yıldır her alanda kaybediyor. Maalesef, her alanda sorunlarımız büyüyor. Bir ülkenin gücü ancak kurumlarının gücüyle var, hukukla, adaletle olur. Bir kişi ‘Gücü toplayayım elimde; bak bu ülke nasıl güçleniyor’ dedi. Olmadı. Başka ülkelerde de olmuyor; Türkiye'de de olmaz. Onun için bundan sonra hedef mutlaka Türkiye'de daha yüksek demokrasi, tam bir hukuk devleti, temel hak ve özgürlüklerini doyasıya yaşandığı ve ekonomide de rasyonel bir yönetimin hakim olduğu bir Türkiye. Hedefimiz bu olmalı. Bu olmadığı takdirde ülke daha çok badireler yaşar; daha çok sıkıntılar yaşar. Mesele A partisi, B partisi, C partisi, şu siyasetçi, bu siyasetçi değil. Mesele Türkiye meselesi” diye konuştu.
‘HER YAŞTAN İNSANIMIZ ADALET İÇİN MEYDANLADA’
Protestolara da değinen Babacan, “Bakıyoruz 3 gündür sokaklara, caddelere, meydanlara, insanlar aslında demokrasi için yollarda. Gençlerimiz hukuk için sokaklarda. Her yaştan insanımız adalet için meydanlarda. Bu olmayınca, olmayacak ve bu büyük ve güzel ülke potansiyelini kullanamayacak ama biz bu olanlardan asla yılmayacağız, asla korkmayacağız. Ülkemize, Türkiye'ye güveniyoruz. Çok çalışacağız, daha çok çalışacağız ve pes etmeden demokrasi bayrağını sonuna kadar taşıyacağız. Hukuk ve adalet bayrağını sonuna kadar taşıyacağız” ifadelerini kullandı.
‘ANA MUHALEFET DAHİL ŞU ANDA TÜRKİYE’DE BİZDEN DAHA HAZIRLIKLI BİR SİYASİ PARTİ YOK’
Konut finansmanı ile ilgili partisinin modelinin hazır olduğunu ifade eden Genel Başkan Babacan, “Her şey hazır. Konut finansmanı kurumu dünyanın pek çok ülkesinde olan bir kurum. Sistemin nasıl çalışacağını biz gayet iyi biliyoruz. Biz en geç 6 ayda bu sistemi devreye sokarız ve konut finansmanıyla ilgili bol ve ucuz finansman Türkiye'ye gelir. ‘Yok’ denen para var olur ama bunun için de öncelikle güven gerekir. Bu hükümet güveni oluşturmadı ama inşallah biz oluşturacağız. Çünkü bunu biliyoruz; yaşadık. Güven demek başarı demek, güven demek, refah demek ve Türkiye'de şu anda bizden başka hiçbir siyasi parti her alanda böyle çözümlerini ortaya koyabilmiş değil. Eğer bir ülkeyi gerçekten yönetmeye talipseniz, siyaseti böyle bir antrenman, bir egzersiz alanı olarak görmüyorsanız ya da bir muhalefet partisi partisisiniz ama muhalefeti sadece bir muhalefet egzersizinden ibaret görmüyorsanız, gerçekten ülkeyi yönetmeye kararlıysanız, gerçekten hedefiniz buysa bu hazırlıkları yapmak zorundasınız. İnanın ana muhalefet dahil şu anda Türkiye'de bizden daha hazırlıklı bir siyasi parti yok” dedi.
‘UMARIM SAYIN CUMHURBAŞKANI BU SESLERİ DUYAR’
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in sokağa daveti ile ilgili soruya da cevap veren Babacan, barışçıl protestonun demokrasilerde en doğal insan hakkı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Yani sokaklar, meydanlar, şiddetle alakasız bir şekilde, hiçbir zaman şiddete meyil etmeden, tamamen barışçıl bir gösteri ve protesto için mekanlardır ve bu temel insan hakkıdır. Vatandaşlarımız taleplerini, seslerini duyurmak için ülkeyi yönetenlere ikazlarını yapmak için kullanır, kullanmalıdır da ancak şunu da unutmamak lazım ki bazen kalabalıkların arasına karışan kötü niyetli insanlar olur. Örgütler, şunlar, bunlar olur. Gayet iyi niyetle, demokrasi, hukuk, adalet için gösteri yapan, yollarda, sokaklarda, meydanlarda olan vatandaşlarımızın, gençlerimizin de bu tür provokatif, kötü niyetli insanların, örgütlerin hareketlerine dikkat etmeleri gerekir. Kendi duruşlarını bozmamaları gerekir ama aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı da ben İstanbul Saraçhane'den seslendim. Ben ülkenin cumhurbaşkanının da sokakları, meydanları provoke edecek söylem, eylem ve kararlardan da uzak durması lazım. Sabırla insanları dinlemesi lazım. Çünkü insanlar seslerini külliyenin o yüksek duvarlarından öte artık duyuramadıkları için, sesler külliyeden duyulmadığı için insanlar sokakta seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Umarım ki Sayın Cumhurbaşkanı bu sesleri duyar ve bu duyduklarında gereğini yapar.”
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